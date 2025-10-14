Число пострадавших при ударе ВСУ по движущемуся автомобилю в России выросло

Число пострадавших при ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по движущемуся автомобилю в Курской области выросло. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«По уточненной информации, в результате атаки вражеского БПЛА на автомобиль в селе Белица Беловского района пострадал еще один человек», — написал он.

У мужчины 69 лет обнаружили акубаротравму, а также сотрясение головного мозга. Его уже доставили в Курскую областную больницу.

Об атаке FPV-дрона на автомобиль в Курской области стало известно ранее 14 октября. Изначально сообщалось о пострадавшей женщине 1979 года рождения. Затем появилась информация, что спасти ее не удалось.