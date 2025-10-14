Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:45, 14 октября 2025Россия

Число пострадавших при ударе ВСУ по движущемуся автомобилю в России выросло

Хинштейн: Число пострадавших при ударе ВСУ по движущемуся автомобилю выросло
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Число пострадавших при ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по движущемуся автомобилю в Курской области выросло. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«По уточненной информации, в результате атаки вражеского БПЛА на автомобиль в селе Белица Беловского района пострадал еще один человек», — написал он.

У мужчины 69 лет обнаружили акубаротравму, а также сотрясение головного мозга. Его уже доставили в Курскую областную больницу.

Об атаке FPV-дрона на автомобиль в Курской области стало известно ранее 14 октября. Изначально сообщалось о пострадавшей женщине 1979 года рождения. Затем появилась информация, что спасти ее не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В НАТО решили смягчить правила применения оружия против России

    Раскрыт необычный провал Макрона

    Зеленский высказался о лишении гражданства мэра Одессы

    Россиянам назвали способы получить скидку на жилье

    Число пострадавших при ударе ВСУ по движущемуся автомобилю в России выросло

    Появились подробности о пострадавших в смертельном ДТП с российским военным грузовиком

    Оксана Самойлова показала фигуру после тренировки на фоне развода с Джиганом

    Освобожденный из Газы уроженец Донбасса захотел получить гражданство России

    Кушанашвили назвал ошибку в поведении Диброва на фоне развода

    Российская тревел-блогерша назвала лучшие страны для одиноких путешественников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости