Девятилетний мальчик упал на рельсы в метро Петербурга

В Санкт-Петербурге в метро девятилетний мальчик упал на рельсы
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Девятилетний мальчик упал на рельсы в метро Санкт-Петербурга, его госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Все произошло утром 14 октября. Ребенок вместе с матерью направлялся в школу. В один момент он подошел к краю платформы, оступился и упал на рельсы.

При падении школьник ударился головой и получил несколько переломов, его экстренно увезли в реанимацию в тяжелом состоянии. Каких-либо других подробностей на данный момент нет.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге девушка упала на рельсы в метро на станции «Геологическая» и выжила, у нее сотрясение мозга. По предварительным данным, пассажирка шла и не заметила, когда закончилась платформа.

