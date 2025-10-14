Миннис: Ракеты Tomahawk не принесут Киеву успеха в долгосрочной перспективе

Ракеты Tomahawk не принесут Киеву успеха в долгосрочной перспективе. Так возможные поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) данного оружия оценил доброволец Эйден Миннис из Британии, участвующий в специальной военной операции (СВО) на стороне России, сообщает РИА Новости.

«Все, что произойдет, — это новые бессмысленные жертвы и адекватный ответ Москвы», — отметил он.

Ранее профессор университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен предположил, при каких условиях США передадут Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. Он предположил, что США дадут Киеву Tomahawk при условии тотальной мобилизации на Украине. Эксперт добавил, что если это произойдет, Москве придется принимать жесткие решения в ответ на действия Киева.