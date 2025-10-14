Дочь народного артиста прокомментировала слухи о его романе с Пугачевой

Дочь известного певца Валерия Ободзинского Валерия прокомментировала слухи о романе своего отца с уехавшей из России после начала специальной военной операции (СВО) Аллой Пугачевой. Об этом она рассказала в интервью News.ru.
Валерия опровергла какие-либо романтические чувства Ободзинского к Примадонне, заявив, что отцу не нравились «такие женщины», как она.
«Пугачева все свои любовные отношения строила по принципу полезности. А что мог дать ей Ободзинский? В плане карьеры точно ничего», — сообщила она.
Также она вспомнила, что в 60-е годы Аллу Борисовну уволили из знаменитого ансамбля Олега Лундстрема.
Ранее стало известно, что певица Алла Пугачева почтила память дизайнера и модельера Валентина Юдашкина. Он разрабатывал форму для российских силовиков.