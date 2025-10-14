Бывший СССР
Экс-полковник СБУ предупредил о возвращении Украины в первобытный строй

Стариков: Украина вернется в первобытный строй в случае продолжения конфликта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков в эфире канала «UkrLife» предупредил о возвращении Украины в первобытный строй в случае продолжения конфликта с Россией.

Он отметил, что российские атаки могут превратить страну в «серую зону», если Москва примет решение перейти от «ударов возмездия» к ковровым бомбардировками.

Экс-полковник добавил, что Украина не сможет сломать политико-экономический строй в России, однако ответ будет болезненным.
«А Украина будет вся выжжена… И отброшена в первобытный строй. Не будет ни воды, ничего!» — подчеркнул Стариков.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что поставка Соединенными Штатами на Украину ракет Tomahawk может кончиться плохо для всех и прежде всего — для президента США Дональда Трампа.

