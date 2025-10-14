Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:20, 14 октября 2025Силовые структуры

Экс-ректор российского университета профсоюзов опроверг обвинения против него

Экс-ректор СПбГУП Запесоцкий отрицает причастность в незаконных растратах
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Бывший ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александр Запесоцкий не будет признавать причастность в использовании университета в личных целях для обогащения за счет федеральных субсидий и средств. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По словам Запесоцкого, против него хотят возбудить дело. Он заранее подготовил чеки обо всех своих тратах, которые делал на посту ректора. Полеты бизнес-классом и рестораны были по работе, отмечает он. Запесоцкий отрицает особняки, охрану, машину, бизнес-активы в Монако и обогащение за счет университета.

Экс-ректор назвал происходящее рейдерским захватом университета.

Ранее Генпрокуратура обвинила Запесоцкого в растрате более 74 миллионов рублей на заграничные поездки и посещение ресторанов за счет учебного заведения. По данным ведомства, в 2023-2024 годах вуз оплачивал ректору аренду элитного коттеджа в поселке Лисий Нос, расположенном на берегу Финского залива. Кроме того, учебное заведение оплачивало охрану его особняка и квартиры в центре города. В результате траты составили более 21,5 миллиона рублей.

Согласно финансовым документам, университет оплатил фигуранту и членам его семьи дорогостоящие туристические перелеты бизнес-классом в Монако, Францию и Италию, а также экскурсии, рестораны и алкоголь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США анонсировали «крупное объявление» по военной помощи Украине

    В Госдуме заявили о вербовке «Антивоенным комитетом» релокантов в антироссийскую сеть

    На курорте Сбера занялись восстановлением популяции белки-телеутки

    Внешность 50-летнего Брэдли Купера на премьере нового фильма вызвала споры в сети

    Раскрыты быстрые способы избавиться от вскочившего прыща

    Канцлера Германии сравнили с комнатным растением

    В России порассуждали об атаке на ВСУ из космоса

    ЦБ понизил курс доллара

    Экс-ректор российского университета профсоюзов опроверг обвинения против него

    Военная помощь Европы Украине резко сократилась

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости