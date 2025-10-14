Экс-ректор российского университета профсоюзов опроверг обвинения против него

Экс-ректор СПбГУП Запесоцкий отрицает причастность в незаконных растратах

Бывший ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александр Запесоцкий не будет признавать причастность в использовании университета в личных целях для обогащения за счет федеральных субсидий и средств. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По словам Запесоцкого, против него хотят возбудить дело. Он заранее подготовил чеки обо всех своих тратах, которые делал на посту ректора. Полеты бизнес-классом и рестораны были по работе, отмечает он. Запесоцкий отрицает особняки, охрану, машину, бизнес-активы в Монако и обогащение за счет университета.

Экс-ректор назвал происходящее рейдерским захватом университета.

Ранее Генпрокуратура обвинила Запесоцкого в растрате более 74 миллионов рублей на заграничные поездки и посещение ресторанов за счет учебного заведения. По данным ведомства, в 2023-2024 годах вуз оплачивал ректору аренду элитного коттеджа в поселке Лисий Нос, расположенном на берегу Финского залива. Кроме того, учебное заведение оплачивало охрану его особняка и квартиры в центре города. В результате траты составили более 21,5 миллиона рублей.

Согласно финансовым документам, университет оплатил фигуранту и членам его семьи дорогостоящие туристические перелеты бизнес-классом в Монако, Францию и Италию, а также экскурсии, рестораны и алкоголь.