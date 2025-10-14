Путешествия
15:19, 14 октября 2025

ФАС возбудила дело из-за звуковой рекламы в самолете «Победы»

ФАС возбудила дело из-за звуковой рекламы на рейсе «Победы» из Москвы в Сочи
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело из-за звуковой рекламы на борту самолета лоукостера «Победа». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что реклама о высокой ставке по вкладам в неизвестном банке распространялась во время рейса из Москвы в Сочи. В ФАС отметили, что, согласно законодательству, не разрешается использовать транспортные средства для распространения звуковой рекламы.

Ранее пассажирка попыталась засудить российскую авиакомпанию и получить компенсацию в размере 300 тысяч рублей из-за пролитого чая. По прилете во Владивосток женщину осмотрели в медпункте аэропорта и направили в ожоговый центр, где диагностировали ожог.

