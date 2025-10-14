Политике Трампа предрекли изменение после соглашения Израиля и ХАМАС

Политолог Дудаков: Трамп вернется к урегулированию украинского кризиса

После заключения сделки на Ближнем Востоке администрация президента США Дональда Трампа вернется на российско-украинский трек, считает политолог-американист Малек Дудаков. Смену фокуса он предрек в беседе с «Лентой.ру».

В последнее время приоритетом для администрации Трампа была попытка заключить большую сделку на Ближнем Востоке, указал политолог. Поэтому было видно серьезную активность на этом направлении спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа, добавил он. Теперь же, когда сделка заключена, очевидно, что последний вернется на российско-американский переговорный трек, убежден собеседник «Ленты.ру».

«В целом, наверное, это можно рассматривать как позитивную новость, потому что он (Уиткофф) является одним из главных реалистов в администрации Трампа. В его отсутствие, как мы видим, инициативу попытался перехватить Кит Келлог, спецпосланник по переговорам с Украиной, а он как раз тесно связан с украинскими лоббистами и является ярым ястребом в этом вопросе», — поделился американист.

При этом существуют риски того, что Трамп попытается разрешить украинский кризис таким же образом, как ближневосточный, оказывая жесткое давление на обе стороны конфликта, отметил Дудаков.

Ранее президент США заявил, что сначала нужно урегулировать конфликт на Украине, а потом достичь соглашения с Ираном.

