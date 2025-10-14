Французский посол выступил против затей с конфискацией активов России

Посол Франции де Ривьер: Франция против затей с конфискацией в ЕС активов России

Франция против затей с конфискацией в Европейском союзе (ЕС) активов России. Об этом заявил в интервью «Ведомостям» посол Франции в России Николя де Ривьер.

«Еще раз подчеркну: позиция Франции предельно ясна. Речь о конфискации средств, которые нам не принадлежат, не идет. Крайне важно, чтобы все соблюдали закон», — сказал дипломат.

По его словам, единственное, что было сделано за последние годы, — использование тех денег, которые зарабатываются активами, для помощи Украине.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что власти ЕС будут готовы предоставить кредит Украине за счет замороженных российских активов ко второму кварталу 2026 года, если между странами объединения будет достигнуто соответствующее соглашение. Отмечается, что, как только оно будет достигнуто, исполнительная власть блока быстро начнет работу над юридическим предложением о механизме выделения денег ко второму кварталу следующего года.