Обнаружено ключевое противоречие в сделке по Газе

Востоковед Иван Бочаров: Израиль настаивает на разоружении ХАМАС

Израиль настаивает на разоружении радикального палестинского движения ХАМАС, тогда как его лидеры готовы полностью отказаться лишь от политического контроля над сектором Газа. На это в комментарии «Ленте.ру» указал востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

По его словам, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не намерена покидать сектор Газа, пока там остаются вооруженные боевики ХАМАС. «Фундаментальные проблемы [между сторонами] не решены», — резюмировал эксперт.

Кроме того, до сих пор не решены еще несколько вопросов. К настоящему моменту не ясно, кто будет управлять Газой, будет ли создан для этого особый международный орган и какую роль в управлении территорий сыграют внешние силы.

Ранее Иван Бочаров описал будущее сектора Газа. По его мнению, полная реализация мирного плана президента США Дональда Трампа еще не предопределена.