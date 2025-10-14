Вероятность возобновления боевых действий в Газе оценили

Востоковед Бочаров: Израиль и ХАМАС могут возобновить бои для усиления позиций

И Израиль, и радикальное палестинское движение ХАМАС могут возобновить боевые действия для усиления собственных позиций. На это в комментарии «Ленте.ру» указал востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

«Противоречия по следующим этапам урегулирования оставляют пространство для возможной эскалации. Каждая из сторон может сорвать мирный процесс, чтобы усилить свою позицию», — подчеркнул он.

В истории палестино-израильского конфликта уже были периоды, когда казалось, что мир между сторонами удалось достичь. Тем не менее даже после наиболее благоприятных этапов все же происходила вспышка насилия и начинались новые бои. «Долгосрочная проблема не решена. О полноценном мире и всеобъемлющем урегулировании говорить пока рано», — подчеркнул эксперт.

Ранее Иван Бочаров назвал ключевое противоречие между Израилем и ХАМАС. По его словам, израильские власти настаивают на полном разоружении палестинского движения.