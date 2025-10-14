Госдума освободила семьи участников СВО от одного вида платежей

ГД освободила семьи не вернувшихся с СВО бойцов от госпошлин по искам о выплатах

Госдума освободила семьи не вернувшихся со специальной военной операции (СВО) на Украине бойцов от одного вида платежей. Речь идет о госпошлинах по искам о получении выплат, передает РИА Новости.

Законопроект депутаты приняли сразу во втором и третьем чтениях. Согласно ему, если родственники участника СВО обратятся в суд с заявлением о назначении пенсии по потере кормильца, то им не нужно будет платить государственную пошлину.

В документе поясняется, что на льготу могут претендовать близкие военнослужащих, которые выполняли задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России, в ходе вооруженной провокации на государственной границе и территориях российских регионов, прилегающих к районам проведения СВО.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Ранее от государственной пошлины были освобождены бойцы СВО при рассмотрении дел об установлении факта родственных отношений, принадлежности правоустанавливающих документов лицу, признании отцовства и принятии наследства.