21:34, 14 октября 2025Из жизни

Хирурги спасли родившегося с «третьим глазом» мальчика

В Британии хирурги спасли ребенка с напоминающим третий глаз образованием на лбу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aditya Romansa / Unsplash

В Великобритании появился на свет мальчик с редко встречающейся аномалией в виде образования на лбу, похожим на третий глаз. Об этом пишет британская газета The Mirror.

«УЗИ на 22-й неделе выявило аномалию: у малыша заподозрили энцефалоцеле — дефект, при котором часть мозга выпячивается через отверстие в черепе. Малыш родился с большим мешочком жидкости на лбу, похожим на пузырь», — отмечается в статье.

Как сообщает The Mirror, ребенку провели сложную 11-часовую операцию по удалению образования. Мать мальчика, которого назвали Лиам, поведала, что лечение продолжается, так как этот серьезный диагноз сопряжен со множеством сопутствующих заболеваний.

Ранее хирурги из университета Мансура, Египет, вырезали близнеца-паразита из живота 11-дневной девочки. Он развивался за счет полноценной сестры, питаясь от ее артерии.

