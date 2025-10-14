Наука и техника
15:45, 14 октября 2025Наука и техника

Найдена критическая уязвимость Windows

Браузер Internet Explorer использовали для взлома Windows
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Thanadon88 / Shutterstock / Fotodom

Хакеры научились взламывать компьютеры на Windows через критическую уязвимость ее браузера. Об этом говорится на сайте проекта браузера Microsoft Edge.

Представители Microsoft заявили, что в браузере Edge нашли уязвимость. Она доступна только в режиме Internet Explorer. Однако хакеры знают об этом и вынуждают пользователей компьютера заходить на вредоносные сайты, переводя браузер в этот режим.

Microsoft признала Internet Explorer устаревшим и заменила его на Edge еще в 2022 году, однако легендарный браузер остается доступным в виде надстройки для Edge. В материале говорится, что группа хакеров из Китая и Северной Кореи начала создавать сайты, которые открываются только через Internet Explorer. Соответственно, для их отображения нужно включить IE-режим в браузере Edge.

«Атака позволяет обойти средства защиты Edge, помогая хакеру установить вредоносное программное обеспечение (ПО), шпионить за сетью жертвы и похищать данные», — отметили инженеры Microsoft. В компании рассказали, что усложнили процесс включения режима Internet Explorer, чтобы владельцы компьютеров начали «пользоваться им более осознанно».

14 октября корпорация Microsoft официально прекратила поддержку Windows 10 по всему миру. Устаревшая Windows 10 вышла в 2015 году.

