Иностранные туристы решили посетить музей в России и пожаловались на унижение

Семья немцев переплатила за вход в музей в России из-за гражданства

Иностранные туристы решили посетить музей Янтарного комбината в Калининградской области и пожаловались на унижение по признаку гражданства. Об этом сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что немецкая супружеская пара с детьми решила приобрести билеты в музей. Муж и дети имели российское гражданство, поэтому заплатили меньше — 400 рублей для несовершеннолетних и 1000 рублей для взрослых. А вот матери семьи повезло меньше — она находилась в России по электронной визе, а для иностранных граждан вход в музей стоит 3,5 тысячи рублей.

Туристы объяснили, что не нашли на сайте музея информацию о разнице в ценах. Однако в администрации указали, что эти данные есть в открытом доступе.

