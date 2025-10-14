Израильская газета поместила на обложку силуэт Трампа из фотографий заложников

Израильская газета Jerusalem Post опубликовала в соцсети X новую обложку и поместила на нее коллаж, изображающий силуэт президента США Дональда Трампа из фотографий заложников.
«Jerusalem Post хотел бы поблагодарить вас, господин Дональд Трамп, за возвращение их домой!» — говорится в подписи.
Палестинское радикальное движение ХАМАС 13 октября освободило последних 20 живых израильских заложников, больше двух лет находившихся в плену. Это главное положение мирного соглашения, достигнутого по инициативе американского лидера.