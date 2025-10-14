Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:37, 14 октября 2025Интернет и СМИ

Известная телеведущая словами «была полностью обессилена» пожаловалась на болезнь

Ведущая Моррис перенесла опоясывающий лишай и заявила о сильных болях от недуга
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: @ladyjuliamorris

Известная австралийская юмористка и телеведущая Джулия Моррис заявила, что перенесла опоясывающий лишай. Как пишет Sky News, она пожаловалась на сильные боли и усталость, с которыми столкнулась из-за недуга.

Моррис отметила, что переболела опоясывающим лишаем несколько лет назад. По словам телеведущей, у нее возникла красная сыпь, она начала испытывать боли в теле и крайне интенсивную головную боль. Как уточнила юмористка, эти симптомы проявились резко.

«Я едва могла прожить день, чтобы не рухнуть обратно в постель. Даже элементарные дела, такие как поход в душ, выматывали меня, я была полностью обессилена на протяжении нескольких недель», — описала Моррис свое состояние.

Ранее стало известно, что вакцинация против опоясывающего лишая может снизить вероятность тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом рассказали исследователи Университета Суррея и компании GSK на Конгрессе Европейского общества кардиологов в Мадриде.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В НАТО решили смягчить правила применения оружия против России

    Зеленский высказался о лишении гражданства мэра Одессы

    Россиянам назвали способы получить скидку на жилье

    Число пострадавших при ударе ВСУ по движущемуся автомобилю в России выросло

    Появились подробности о пострадавших в смертельном ДТП с российским военным грузовиком

    Оксана Самойлова показала фигуру после тренировки на фоне развода с Джиганом

    Освобожденный из Газы уроженец Донбасса захотел получить гражданство России

    Кушанашвили назвал ошибку в поведении Диброва на фоне развода

    Российская тревел-блогерша назвала лучшие страны для одиноких путешественников

    Российского офицера с раком вместо обследования отправили в мотострелковую роту на СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости