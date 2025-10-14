Известная телеведущая словами «была полностью обессилена» пожаловалась на болезнь

Ведущая Моррис перенесла опоясывающий лишай и заявила о сильных болях от недуга

Известная австралийская юмористка и телеведущая Джулия Моррис заявила, что перенесла опоясывающий лишай. Как пишет Sky News, она пожаловалась на сильные боли и усталость, с которыми столкнулась из-за недуга.

Моррис отметила, что переболела опоясывающим лишаем несколько лет назад. По словам телеведущей, у нее возникла красная сыпь, она начала испытывать боли в теле и крайне интенсивную головную боль. Как уточнила юмористка, эти симптомы проявились резко.

«Я едва могла прожить день, чтобы не рухнуть обратно в постель. Даже элементарные дела, такие как поход в душ, выматывали меня, я была полностью обессилена на протяжении нескольких недель», — описала Моррис свое состояние.

Ранее стало известно, что вакцинация против опоясывающего лишая может снизить вероятность тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом рассказали исследователи Университета Суррея и компании GSK на Конгрессе Европейского общества кардиологов в Мадриде.