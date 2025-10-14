Мир
18:27, 14 октября 2025Мир

Канцлера Германии сравнили с комнатным растением

Вайдель: Мерца ставят рядом с комнатным растением в последнем ряду
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц стоял один в последнем ряду рядом с комнатным растением, поскольку с ним никто не хочет разговаривать. Таким образом сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АДГ) Алис Вайдель высказалась о роли Берлина в переговорном процессе по Газе. Видеозапись ее речи опубликована на YouTube-канале издания Welt.

«Фридрих Мерц стоит там один, и никто не хочет с ним разговаривать, его ставят рядом с комнатным растением в последнем ряду», — сказала она.

По словам политика, Германия заняла «роль стороннего наблюдателя» в этом переговорном процессе. Она также отметила, что ФРГ также играет нулевую роль в попытках мирно решить конфликт на Украине.

«Я потеряла всякую надежду на это неумелое правительство. То, что мы поддерживаем что-то подобное, как немецкое федеральное правительство, — это пятно позора в нашей истории», — заключила она.

Ранее стало известно, что Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры были всего лишь зрителями на саммите мира, состоявшемся в Египте по случаю сделки по Газе. Уточняется, что западные делегации приукрашивают свою роль, высказываясь, что они наблюдают за процессом как «нотариусы».

