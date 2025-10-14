Кайли Дженнер снялась в одних трусах

Американская модель Кайли Дженнер снялась в откровенном виде

Американская модель, телезвезда и бизнесвумен Кайли Дженнер снялась в откровенном виде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя манекенщица презентовала новую коллекцию своего бренда косметики Kylie Cosmetics под названием King Kylie. Она предстала перед камерой в одних трусах, покрыв обнаженное тело блестками голубого оттенка.

Также знаменитость дополнила образ короной, распустила гладко уложенные волосы, подчеркнула губы коричневым карандашом и нанесла голубые тени на веки.

Ранее в октябре Кайли Дженнер оконфузилась на публике из-за нижнего белья.