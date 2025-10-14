Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:34, 14 октября 2025Экономика

Китай заявил о готовности бороться в торговой войне с США

Министерство коммерции КНР: Если есть борьба, мы будем бороться до конца
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетПошлины Китая

Фото: Florence Lo / Reuters

Позиция Пекина относительно торговых и тарифных войн последовательна: Китай готов бороться до конца. Об этом сообщается на сайте Министерства коммерции КНР.

Как отметили в ведомстве, рабочие группы Китая и США продолжают вести консультации на фоне угроз главы Белого дома Дональда Трампа обложить китайские товары дополнительными стопроцентными пошлинами. Однако в данном вопросе позиция КНР последовательна.

«Если вы хотите бороться, мы будем бороться до конца; если вы хотите вести переговоры, наши двери остаются открытыми», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что США не могут требовать переговоров, вводя новые ограничительные меры с помощью угроз и запугивания.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон с 1 ноября или ранее увеличит на 100 процентов размер таможенных пошлин в отношении Китая. По его словам, Пекин занял «исключительно агрессивную позицию», сообщив о том, что с 1 ноября «введет меры экспортного контроля практически на всю производимую им продукцию».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путина попросили отказаться от изменения системы ОМС. Как это отразится на жизни россиян?

    Россиянин украл из магазина duty free косметику на 40 тысяч рублей и попал на видео

    Журналист сообщил о положительном знаке в состоянии Шумахера

    Раскрыто заявление ФСБ по деятельности Ходорковского и его пособников

    Вскрылись новые подробности об одном из фигурантов дела экс-замглавы Минобороны Иванова

    Польша заявила о невозможности приема беженцев с Украины

    Мужчин с ожирением предупредили о риске считающегося женским вида рака

    Ирина Шейк опубликовала фото топлес

    Лидер «Мумий Тролля» не стал отказываться от бизнеса в России

    ВС России продвинулись в Купянске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости