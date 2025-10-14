Китай заявил о готовности бороться в торговой войне с США

Министерство коммерции КНР: Если есть борьба, мы будем бороться до конца

Позиция Пекина относительно торговых и тарифных войн последовательна: Китай готов бороться до конца. Об этом сообщается на сайте Министерства коммерции КНР.

Как отметили в ведомстве, рабочие группы Китая и США продолжают вести консультации на фоне угроз главы Белого дома Дональда Трампа обложить китайские товары дополнительными стопроцентными пошлинами. Однако в данном вопросе позиция КНР последовательна.

«Если вы хотите бороться, мы будем бороться до конца; если вы хотите вести переговоры, наши двери остаются открытыми», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что США не могут требовать переговоров, вводя новые ограничительные меры с помощью угроз и запугивания.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон с 1 ноября или ранее увеличит на 100 процентов размер таможенных пошлин в отношении Китая. По его словам, Пекин занял «исключительно агрессивную позицию», сообщив о том, что с 1 ноября «введет меры экспортного контроля практически на всю производимую им продукцию».