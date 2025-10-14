Интернет и СМИ
19:40, 14 октября 2025

Кушанашвили назвал ошибку в поведении Диброва на фоне развода

Маргарита Щигарева
Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Известный российский телеведущий Отар Кушанашвили призвал ведущего Дмитрия Диброва давать меньше интервью на фоне его развода. Ошибку в поведении шоумена он назвал в видео, доступном на YouTube.

«Сам Дибров, конечно, по моему мнению, не должен приторговывать своим нынешним положением и давать интервью. Ну зачем ты ходишь везде? Ну будь ты недосягаемым!» — заявил Кушанашвили.

Вместе с тем он отметил, что питает симпатию к Диброву. Кроме того, Кушанашвили счел достойным уважения тот факт, что Дибров, несмотря на развод, держит себя в руках, а также «юморит и блистает».

Ранее сообщалось, что Дмитрий Дибров назвал «облысевшей фасолью» бизнесмена Романа Товстика, в отношениях с которым состоит его бывшая жена Полина Диброва. Ведущий также заявил, что пока не собирается ходить на свидания, потому что занят воспитанием детей.

25 сентября суд расторг брак Дибровых. Уточнялось, что между ними не было разногласий по имущественным и другим вопросам.

