Марочко: ВС России уничтожили переправу ВСУ у Гороховатки Харьковской области

Российские войска уничтожили понтонную переправу Вооруженных сил Украины (ВСУ) с техникой в районе населенного пункта Гороховатка Харьковской области. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, ВСУ попытались ночью соорудить понтонную переправу и перебросить силы на восточный берег Оскольского водохранилища. Марочко рассказал, что российские войска уничтожили два автомобиля и до одного отделения личного состава ВСУ.

Ранее Марочко рассказал о боях у харьковского Волчанска. Он отметил, что Вооруженные силы России за выходные и начало текущей недели продвинулись на ряде участков.

До этого депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что полный захват Купянска в Харьковской области российскими войсками является вопросом времени. Она отметила, что российские военнослужащие уже находятся в городе, однако командование ВСУ не говорит об этом, концентрируя внимание на «Добропольском контрнаступлении».