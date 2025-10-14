Россия
14:52, 14 октября 2025

Медведев назвал самое главное для россиян

Медведев заявил, что самым главным для россиян является победа
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Самым главным для россиян является победа. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе третьего Всероссийского форума женского движения «Женщины, созидающие будущее», пишет РИА Новости.

«Мы понимаем, что является главным. Главное для всех нас — и для женщин, и для всех семей — это победа», — цитирует политика агентство.

Ранее Медведев обратился ко «всем, кто переживает и ждет возмездия». Политик заверил, что «все, что должно взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть истреблен, — исчезнут».

Кроме того, в апреле, рассуждая об окончании специальной военной операции, Медведев подчеркнул, что она должна быть завершена полной победой России. Он также привал уничтожить «киевский режим, а не государство, чья судьба — это вопрос будущего».

