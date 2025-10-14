Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:48, 14 октября 2025Из жизни

Мертвый пенсионер пролежал в квартире 15 лет

В Испании благодаря протечке нашли останки пенсионера, умершего 15 лет назад
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: sfam_photo / Shutterstock / Fotodom

В Испании нашли останки старика, о смерти которого никто не знал почти 15 лет. Об этом сообщает Levante-EMV.

84-летний Антонио Ф. пролежал в собственной спальне полтора десятилетия, пока соседи не вызвали полицию из-за протечек после сильных дождей. Прибывшие пожарные вскрыли дверь квартиры и обнаружили полностью разложившийся скелет в одежде. При этом предварительное расследование показало, что пенсионера не стало от естественных причин.

«Некоторые соседи думали, что его перевезли в дом престарелых, другие предполагали, что родственники забрали его к себе», — отмечает издание. За эти годы накопился долг за коммунальные услуги в размере 11 тысяч евро (около 1,1 миллиона рублей). Он частично погашался его пенсией, которую продолжали начислять. Выяснилось, что умерший не поддерживал контактов с бывшей супругой, детьми и другими родственниками.

Материалы по теме:
Не выходи из комнаты Она пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
Не выходи из комнатыОна пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
10 ноября 2018
Исчезнувшая Примерная жена сбежала из семьи к полицейскому и пропала. Спустя 52 года ее труп нашли в его подвале
ИсчезнувшаяПримерная жена сбежала из семьи к полицейскому и пропала. Спустя 52 года ее труп нашли в его подвале
21 мая 2020
Мэри, которая ушла Муж утверждал, что жена бросила его и исчезла. 54 года спустя ее тело нашли в его дворе
Мэри, которая ушлаМуж утверждал, что жена бросила его и исчезла. 54 года спустя ее тело нашли в его дворе
11 марта 2019

Ранее сообщалось, что мужчина из ирландского города Коув несколько лет прожил со скелетом жены из-за страха одиночества. Полицейским он признался, что не хотел мириться с исчезновением жены и расставаться с ней после ее смерти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США анонсировали «крупное объявление» по военной помощи Украине

    На курорте Сбера занялись восстановлением популяции белки-телеутки

    Военная помощь Европы Украине резко сократилась

    Москвичам дали надежду на потепление

    На Мадагаскаре придумали замену президенту

    В России отреагировали на решения ЕСПЧ в пользу Грузии

    В Норвегии отказавшегося играть за Россию футболиста назвали спасением для сборной

    Царев назвал абсурдом лишение его гражданства Украины

    В Совфеде назвали лишающее Киев шанса на урегулирование конфликта действие

    Мощный обвал предсказали рынку искусственного интеллекта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости