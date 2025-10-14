Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:21, 14 октября 2025Культура

Монеточка порассуждала о возвращении в Россию

Уехавшая из России певица Монеточка заявила, что ее дети никогда не были в РФ
Андрей Шеньшаков

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Певица Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка (признана Минюстом РФ иностранным агентом), заявила, что начала привыкать к жизни в после переезда в Европу из-за начала специальной военной операции (СВО). Об этом она рассказала в интервью YouTube-проекту Drama Queens.

Артистка напомнила, что уехала из РФ, будучи беременной первым ребенком, так что ее дети ни разу не были в России. Елизавета надеется, что они когда-нибудь посетят ее родину в будущем.

«Насчет нас с мужем я уже не так уверена. Хотя ладно, уверена, меня часто обвиняют в несвоевременном оптимизме. Внутри есть уверенность, что у меня еще обязательно будет концерт и в Москве, и в Киеве, и в Казахстане», — сказала она.

Ранее стало известно, что певице Монеточке, которая в 2022 году переехала с супругом в Литву, запретили въезд в Сербию, Турцию и ОАЭ за антироссийские высказывания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле оценили поручение Трампа Уиткоффу заняться Украиной после Газы

    Россия запустит проект по поиску внеземной жизни

    Запросившего ордер на «арест» Путина прокурора МУС отстранили

    В России отреагировали на контакты Белоруссии и США

    Правозащитники оценили возможный выход на свободу делавшего кукол из детей некрополиста

    Астрофизик оценил опасность выброса с Солнца одного из крупнейших за год протуберанца

    Шаляпин назвал певицу — эталон женской грации

    Зеленский высказался о создании военной администрации в Одессе

    Монеточка порассуждала о возвращении в Россию

    ФАС возбудила дело из-за звуковой рекламы в самолете «Победы»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости