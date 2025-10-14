Экономика
Экономика
Москвичам дали надежду на потепление

Синоптик Шувалов: К концу недели в Москве может выглянуть солнце
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Чингаев Ярослав / АГН «Москва»

К концу текущей недели в Москве может выглянуть солнце. Надежду на потепление дал жителям столицы руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишет RT.

По словам синоптика, дожди в регионе будут продолжаться до пятницы, 17 октября. В среду возможен даже мокрый снег. При этом ближе к выходным температура воздуха начнет незначительно расти.

Так, 16 октября ожидается 6-7 градусов тепла, а 17 октября — 8-9 градусов тепла. В субботу и воскресенье, 18 и 19 октября, воздух может прогреться до плюс 10 градусов, добавил метеоролог. «Солнце может проглядывать. Но и дожди тоже не исключены», — заключил Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что пик холодов в Москве придется на 15 октября. В этот день столбики термометров не поднимутся выше отметки плюс 3-5 градусов. Ночью воздух остынет до 2-4 градусов тепла.

