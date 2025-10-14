Наука и техника
11:46, 14 октября 2025Наука и техника

MQ-9 Reaper вооружат испытанными на Украине Switchblade

AeroVironment: MQ-9 Reaper вооружат испытанными на Украине Switchblade
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: AeroVironment

Разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper вооружат барражирующими боеприпасами Switchblade. Об этом со ссылкой на компанию AeroVironment сообщает издание Defense News.

Внедрение барражирующих боеприпасов Switchblade в арсенал MQ-9 Reaper будет проходить в рамках программы Low Altitude Stalking and Strike Ordnance (LASSO). В AeroVironment отмечают, что на рубеже 2026-2027 годов откроют новую площадку по производству Switchblade, которая позволит нарастить выпуск боеприпасов с 500 до тысяч.

Defense News напоминает, что боеприпасы линейки Switchblade широко используют Вооруженные силы Украины.

В августе 2024 года издание сообщило, что компания Aerovironment и Пентагон заключили контракт на поставку армии США беспилотных летательных аппаратов Switchblade на сумму около миллиарда долларов.

В мае 2022-го издание The Drive заметило, что беспилотники Switchblade 600 имеют преимущества перед противотанковыми ракетными комплексами Javelin, поскольку включают в себя функцию «отклонить и повторно подтвердить», позволяющую оператору прервать миссию и повторно направить дрон на ту же или другую цель.

