Мужчин с ожирением предупредили о риске считающегося женским вида рака

Онколог Сильва: Риск развития рака груди у мужчин повышается при ожирении

Считается, что раком груди могут заболеть только женщины. В беседе с изданием Infobae онколог Карлос Сильва опроверг этот популярный миф.

По словам Сильвы, у мужчин рак груди обычно диагностируется в 60-70 лет. Главным фактором риска развития данного заболевания он назвал генетическую предрасположенность. Кроме того, вероятность возникновения патологии повышается при проблемах с печенью и ожирении, предупредил врач.

«Любое уплотнение в области груди или подмышек, втяжение соска и выделения, особенно кровянистые, должны стать поводом для медицинской консультации», — подчеркнул доктор. Варианты лечения как для мужчин, так и для женщин включают хирургическое вмешательство, лучевую терапию, химиотерапию и гормональную терапию, заключил Сильва.

Ранее онколог Басир Бамматов рассказал о неочевидных симптомах рака желудка. Так, он призвал обратить внимание на повышенное слюноотделение.