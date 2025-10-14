Мужчина напился на яхте и разрубил винтом пятиклассницу

Daily Mail: Житель США напился на яхте и разрубил винтом 10-летнюю девочку

В США судят жителя штата Северная Каролина, который вместе с возлюбленной и друзьями напился во время катания на яхте и разрубил винтом 10-летнюю девочку. Об этом сообщает Daily Mail.

На скамье подсудимых оказался 40-летний Квинтен Кайт. 2 августа он вместе с 56-летней Анны Флэниган, с которой состоял в романтических отношениях, и еще пятью приятелями катался по озеру Широн-Харрис. Мужчина не справился с управлением яхтой и протаранил лодку, в которой находились пятиклассница Бруклин Мэй Кэрролл с подругой и ее родителями.

В результате девочка попала под винт и получила тяжелейшие травмы. Спасти ее не удалось. Мать ее подруги лишилась ноги. Как выяснили следователи, Кайт находился в состоянии сильного опьянения, количество алкоголя в его крови вдвое превышало норму. На борту лодки обнаружили десятки банок из-под спиртных напитков. Множество банок также выловили из воды.

Как установило следствие, после столкновения Кайт не остановился и проплыл еще около 150 метров, а затем приказал людям на яхте выбрасывать банки из-под спиртного за борт. Мужчину арестовали в тот же день. Флэниган задержали через три дня. Следствие считает, что она подначивала Кайта встать за штурвал яхты пьяным. Остальные пассажиры и капитан судна, который был трезв в момент происшествия, также стали ответчиками по делу, так как не вмешались, когда явно выпивший человек взялся управлять яхтой у них на глазах.

