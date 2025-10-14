Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:02, 14 октября 2025Силовые структуры

Мужчина с ножом пытался ворваться в квартиру к беременной россиянке

В Петербурге задержали мужчину, рвавшегося в квартиру к беременной соседке
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, пытавшегося ворваться в квартиру к беременной соседке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии по городу.

По данным ведомства, вечером в дежурную часть поступило сообщение, что на первом этаже жилого дома агрессивный мужчина в состоянии алкогольного опьянения выломал ручку входной двери и, размахивая ножом, угрожал расправой укрывшейся в квартире 23-летней женщине.

Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны задержали злоумышленника и изъяли нож. Женщина была беременна, она испугалась и почувствовала себя плохо. Ее доставили в медицинское учреждение.

Позже выяснилось, что задержанный ранее уже размахивал ножом в алкомаркете, разбил там витрину и скрылся с места происшествия.

Ранее сообщалось, что в российском регионе пятеро мужчин поплатились за кровавую драку у кафе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В НАТО решили смягчить правила применения оружия против России

    Раскрыт необычный провал Макрона

    Зеленский высказался о лишении гражданства мэра Одессы

    Россиянам назвали способы получить скидку на жилье

    Число пострадавших при ударе ВСУ по движущемуся автомобилю в России выросло

    Появились подробности о пострадавших в смертельном ДТП с российским военным грузовиком

    Оксана Самойлова показала фигуру после тренировки на фоне развода с Джиганом

    Освобожденный из Газы уроженец Донбасса захотел получить гражданство России

    Кушанашвили назвал ошибку в поведении Диброва на фоне развода

    Российская тревел-блогерша назвала лучшие страны для одиноких путешественников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости