Мужчина с ножом пытался ворваться в квартиру к беременной россиянке

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, пытавшегося ворваться в квартиру к беременной соседке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии по городу.

По данным ведомства, вечером в дежурную часть поступило сообщение, что на первом этаже жилого дома агрессивный мужчина в состоянии алкогольного опьянения выломал ручку входной двери и, размахивая ножом, угрожал расправой укрывшейся в квартире 23-летней женщине.

Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны задержали злоумышленника и изъяли нож. Женщина была беременна, она испугалась и почувствовала себя плохо. Ее доставили в медицинское учреждение.

Позже выяснилось, что задержанный ранее уже размахивал ножом в алкомаркете, разбил там витрину и скрылся с места происшествия.

