На российский город обрушился двухдневный потоп

На Туапсе обрушился двухдневный потоп

На город Туапсе и расположенные рядом с ним населенные пункты обрушился двухдневный потоп из-за мощных ливней. Об этом сообщил Telegram-канал Readovka.

По информации источника, потоки воды и грязи частично размыли переправу в селе Молдавановке, а по улицам разлилась вода. Детям, которых родители отправили в школу села Ольговка, несмотря на непогоду, пришлось добираться до учебного заведения, а затем до дома практически вплавь.

На записи, сделанной одной из местных жительниц, можно заметить наполовину затопленный автомобиль, который снесло течением с места стоянки.

