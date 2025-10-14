Экономика
18:45, 14 октября 2025Экономика

На российский город обрушился двухдневный потоп

На Туапсе обрушился двухдневный потоп
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал Readovka

На город Туапсе и расположенные рядом с ним населенные пункты обрушился двухдневный потоп из-за мощных ливней. Об этом сообщил Telegram-канал Readovka.

По информации источника, потоки воды и грязи частично размыли переправу в селе Молдавановке, а по улицам разлилась вода. Детям, которых родители отправили в школу села Ольговка, несмотря на непогоду, пришлось добираться до учебного заведения, а затем до дома практически вплавь.

На записи, сделанной одной из местных жительниц, можно заметить наполовину затопленный автомобиль, который снесло течением с места стоянки.

Ранее в октябре стало известно, что украинскую Одессу затопило после мощных ливней. За несколько часов в городе выпала полуторамесячная норма осадков.

