На Украине оценили шансы применения Tomahawk словами «будем запускать руками, как индейцы»

Рахманин: Украина может получить Tomahawk, но без возможности их запустить
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады, член комитета по обороне Сергей Рахманин в эфире «Радио НВ» оценил шансы применения американских ракет Tomahawk. По его словам, Украина может их получить, но без возможности запускать.

«Нам могут дать два "Томагавка". Мы их будем запускать, как настоящие индейские томагавки. Просто бросать рукой. С чего мы ее будем запускать?» — задался вопросом нардеп, напомнив, что у страны нет флота, а авиационные платформы такие вооружения не запускают.

Рахманин добавил, что у США есть всего четыре батареи наземных установок Typhon, с которых можно запускать Tomahawk, однако Вашингтон неоднократно отказывался их продавать, в том числе по запросу Японии, Нидерландов, Австралии.

Депутат усомнился, что ради Украины что-то в позиции США изменится. Но даже если случится чудо, и президент Дональд Трамп решит продать установки, Европа никогда в жизни не оплатит для Киева такую сумму, подчеркнул он.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с Трампом поставки ракет Tomahawk Киеву для давления на Россию. По его словам, Москва якобы боится последствий такого решения.

