21:16, 14 октября 2025

На Украине заявили об участившихся случаях применения ВС РФ одного вида оружия

Подполковник ВСУ Запорожец заявил, что ВС России стали чаще применять FPV-дроны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

С каждым месяцем количество использования FPV-дронов Вооруженными силами (ВС) России увеличивается. Об этом заявил украинский подполковник Дмитрий Запорожец.

«Использование частое. С каждым кварталом или даже с каждым месяцем количество применения различных FPV-дронов преобладает. Оно увеличивается», — сообщил он.

Запорожец добавил, что за прошлый месяц было зафиксировано более 11 тысяч применений FPV-дронов разного типа Вооруженными силами РФ.

Ранее стало известно, что российский FPV-дрон впервые долетел до центра Харькова. Согласно сообщению областной прокуратуры, взрыв прогремел 13 октября в 09:20 по московскому времени в Киевском районе Харькова, включающем в себя центр города.

