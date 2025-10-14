На Украине заявили об участившихся случаях применения ВС РФ одного вида оружия

Подполковник ВСУ Запорожец заявил, что ВС России стали чаще применять FPV-дроны

С каждым месяцем количество использования FPV-дронов Вооруженными силами (ВС) России увеличивается. Об этом заявил украинский подполковник Дмитрий Запорожец.

«Использование частое. С каждым кварталом или даже с каждым месяцем количество применения различных FPV-дронов преобладает. Оно увеличивается», — сообщил он.

Запорожец добавил, что за прошлый месяц было зафиксировано более 11 тысяч применений FPV-дронов разного типа Вооруженными силами РФ.

Ранее стало известно, что российский FPV-дрон впервые долетел до центра Харькова. Согласно сообщению областной прокуратуры, взрыв прогремел 13 октября в 09:20 по московскому времени в Киевском районе Харькова, включающем в себя центр города.