На Западе ответили на слова Каллас о преимуществе Украины в конфликте

Журналист Боуз назвал Каллас обманщицей после слов об Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Глава евродипломатии Кая Каллас заявляет о том, что преимущество в конфликте с Россией якобы перешло на сторону Украины, и это делает ее главной обманщицей. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

«Главный обманщик Кая Каллас заявила, что "преимущество перешло от России к Украине". Серьезно? Украинская армия отступает на всех фронтах», — написал Боуз, напомнив о том, что из Вооруженных сил Украины дезертировали около 330 000 человек, а экономическая и демографическая ситуации в республике оставляют желать лучшего.

Ранее Каллас заявила, что Евросоюз выделит еще 100 миллионов евро на поддержку Украины зимой.

