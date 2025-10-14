Мир
15:34, 14 октября 2025Мир

НАТО предложили альтернативу конфронтации с Россией

Дизен: НАТО могла бы создать общеевропейскую архитектуру безопасности с Россией
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Североатлантический альянс вместо конфронтации с Россией мог бы создать общеевропейскую архитектуру безопасности. С таким предложением выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в социальной сети X.

«НАТО могла бы создать общеевропейскую архитектуру безопасности и заключить мир с Россией в любой момент за последние 35 лет», — говорится в публикации.

Профессор также призвал Брюссель «позвонить в Москву и предотвратить войну».

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия больше не находится в состоянии мира, но также не находится в состоянии войны. Политик назвал текущую ситуацию жизнью в «совершенно другом мире».

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что НАТО и Европейский союз при помощи Украины объявили России войну и сейчас напрямую в ней участвуют.

