Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:49, 14 октября 2025Экономика

Назван срок появления устойчивого снежного покрова в Москве

Синоптик Позднякова: Снега в Москве в конце октября ждать не стоит
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Снега в Москве, согласно изменившимся прогнозам, в конце октября ждать не стоит. Срок появления устойчивого снежного покрова назвала главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с телеканалом «360».

По словам синоптика, заключительные дни октября будут дождливыми. «Как правило, устойчивый снежный покров в наших широтах формируется только в конце ноября — начале декабря. Скорее всего, это и произойдет в указанные сроки, потому что декабрь по долгосрочному прогнозу не обещает быть очень теплым. Будем надеяться, что зима установится хотя бы в первых числах декабря», — объяснила специалист. Позднякова добавила, что прогнозы пересчитываются каждые 12 часов. Неизвестно, какой фактор способен будет повлиять на погоду, поскольку атмосфера очень подвижна, подытожила она.

Ранее стало известно, что в Подмосковье за последние сутки выпало 80 процентов месячной нормы осадков. По информации синоптика Евгения Тишковца, в Новом Иерусалиме пролилось по 49 литров дождевой воды на квадратный метр.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп оценил отношения с Путиным

    Отправленный в отставку матом чиновник прокомментировал случившееся

    Назван срок появления устойчивого снежного покрова в Москве

    В Финляндии высказались об ослаблении России

    Предложен ответ России на поставки США ракет Tomahawk Украине

    Американский министр призвал Европу усилить давление на Россию

    Расторгуев высказался о родах под песню «Любэ»

    Трамп заявил о нежелании Путина завершать конфликт на Украине

    НАТО выступит с заявлением на фоне смягчения правил применения оружия против России

    Трамп пригрозил стране НАТО наказанием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости