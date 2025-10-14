Назван срок появления устойчивого снежного покрова в Москве

Синоптик Позднякова: Снега в Москве в конце октября ждать не стоит

Снега в Москве, согласно изменившимся прогнозам, в конце октября ждать не стоит. Срок появления устойчивого снежного покрова назвала главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с телеканалом «360».

По словам синоптика, заключительные дни октября будут дождливыми. «Как правило, устойчивый снежный покров в наших широтах формируется только в конце ноября — начале декабря. Скорее всего, это и произойдет в указанные сроки, потому что декабрь по долгосрочному прогнозу не обещает быть очень теплым. Будем надеяться, что зима установится хотя бы в первых числах декабря», — объяснила специалист. Позднякова добавила, что прогнозы пересчитываются каждые 12 часов. Неизвестно, какой фактор способен будет повлиять на погоду, поскольку атмосфера очень подвижна, подытожила она.

Ранее стало известно, что в Подмосковье за последние сутки выпало 80 процентов месячной нормы осадков. По информации синоптика Евгения Тишковца, в Новом Иерусалиме пролилось по 49 литров дождевой воды на квадратный метр.