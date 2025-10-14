Названа кандидатура преемника мэра Одессы после лишения его гражданства

Зеленский назначит главу Днепропетровской ОВА Лысака вместо Труханова в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский назначит главу Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака на схожую должность в Одессе. Об этом пишет одесское издание «Думская» со ссылкой на источники.

Теперь в Одессе будет создана городская военная администрация, такие же есть и в прифронтовых регионах. На эту должность планируют назначить Лысака. Пока о его назначении официально не заявлялось.

Накануне Зеленский подписал указ о лишении гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова после появления петиции общественности об этом. Сам Труханов предполагал, что петиция о лишении гражданства была подписана так быстро из-за желания неизвестных убрать его из политического пространства.

До этого Зеленский указывал на ошибки властей Одессы в области энергетики и инфраструктуры. Перед этим в Одессе случилось наводнение, несколько человек не пережили катаклизма.