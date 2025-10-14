Названа самая лояльная к россиянам страна Шенгена

Российский тревел-блогер назвал Болгарию самой лояльной к соотечественникам страной Шенгенской зоны. Об этом он рассказал на странице @primeman11 в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Автор ролика объяснил, что это государство стало членом Шенгена всего год назад. Консульство отказывает в визе только тем россиянам, у которых есть реальные нарушения на территории Болгарии.

«Но самое главное даже не то, что у этой страны высокий процент одобрения виз, а отсутствие требования к посещению страны с ее же шенгеном», — добавил эксперт. Он пояснил, что страна не требует получать штамп о прилете или вылете.

Ранее другой блогер развеял популярный миф о шенгенских визах. Автор ролика обратил внимание на мнение, что по итальянскому шенгену нельзя поехать во Францию.