Новые знакомые накачали молодую россиянку алкоголем и изнасиловали на стройплощадке

В Петербурге двое мужчин надругались над девушкой после ее ссоры с возлюбленным

В Санкт-Петербурге двое мужчин накачали девушку алкоголем и изнасиловали на стройплощадке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, преступление произошло утром на строительной площадке в ЖК Pulse Premier на Октябрьской набережной. Сначала пострадавшая перебрала с алкоголем и поссорилась с возлюбленным. После этого она сбежала из квартиры погулять, чтобы проучить мужчину. На улице она познакомилась с двумя молодыми людьми. Они пригласили ее к себе в вагончик на строительную площадку. Выяснилось, что новые знакомые потерпевшей работают охранниками. Они напоили девушку алкоголем, потом избили и изнасиловали. В результате после того, как все закончилось, ее отпустили. Девушка обратилась в полицию.

