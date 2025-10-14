Силовые структуры
09:34, 14 октября 2025Силовые структуры

Новые знакомые накачали молодую россиянку алкоголем и изнасиловали на стройплощадке

В Петербурге двое мужчин надругались над девушкой после ее ссоры с возлюбленным
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге двое мужчин накачали девушку алкоголем и изнасиловали на стройплощадке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, преступление произошло утром на строительной площадке в ЖК Pulse Premier на Октябрьской набережной. Сначала пострадавшая перебрала с алкоголем и поссорилась с возлюбленным. После этого она сбежала из квартиры погулять, чтобы проучить мужчину. На улице она познакомилась с двумя молодыми людьми. Они пригласили ее к себе в вагончик на строительную площадку. Выяснилось, что новые знакомые потерпевшей работают охранниками. Они напоили девушку алкоголем, потом избили и изнасиловали. В результате после того, как все закончилось, ее отпустили. Девушка обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что житель Киришей в Ленинградской области задержан по подозрению в расправе над приятелем и изнасиловании его жены.

