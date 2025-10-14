Новый танк КНДР получил «загадочный цилиндр» на башне

Новый корейский танк «Чхонма-20» получил загадочный цилиндр на башне

Новая модификация корейского танка «Чхонма-20» (западное обозначение — M2020) получила загадочный цилиндр, размещенный в корме башни. О назначении детали порассуждала «Российская газета».

«Многих экспертов заинтересовало цилиндрическое устройство, находящееся с левой стороны кормы башни. Делаются предположения, что это, возможно, радиолокационная станция или элемент системы спутниковой навигации», — говорится в публикации.

Купол в форме цилиндра может быть кожухом антенны одной из бортовых систем показанного на параде в Пхеньяне 10 октября «Чхонма-20». Подобную деталь также заметили на новой реактивной системе залпового огня (РСЗО), которую демонстрировали на параде. Цилиндр установили за бронированной кабиной РСЗО.

В сентябре Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что Главное управление ракетостроения КНДР совместно с НИИ химических материалов провело наземные испытания сопла твердотопливного двигателя большой тяги. Изделие планируют использовать в межконтинентальных баллистических ракетах.