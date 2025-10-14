Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:43, 14 октября 2025Ценности

Оксана Самойлова показала фигуру после тренировки на фоне развода с Джиганом

Оксана Самойлова показала фигуру в топе и легинсах на фоне развода с Джиганом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @samoylovaoxana

Блогерша Оксана Самойлова на фоне развода с рэпером Джиганом поделилась видео после тренировки. Ролик опубликован в ее личном TikTok-аккаунте.

37-летняя инфлюэнсерша показала фигуру в спортивном топе и черных легинсах. На размещенных кадрах видно, что она снялась в ванной комнате, убрав волосы от лица.

«В любой непонятной ситуации — тренируйся», — подписала она публикацию, которая набрала тысячи просмотров.

О разладе в отношениях Самойловой и Джигана стало известно 9 октября. Уточнялось, что предпринимательница подала на развод в мировой суд 6 октября. Знаменитости женаты с 2012 года. За 13 лет брака у пары родилось четверо детей — дочери Ариела, Лея, Майя и сын Давид.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В НАТО решили смягчить правила применения оружия против России

    Раскрыт необычный провал Макрона

    Зеленский высказался о лишении гражданства мэра Одессы

    Россиянам назвали способы получить скидку на жилье

    Число пострадавших при ударе ВСУ по движущемуся автомобилю в России выросло

    Появились подробности о пострадавших в смертельном ДТП с российским военным грузовиком

    Оксана Самойлова показала фигуру после тренировки на фоне развода с Джиганом

    Освобожденный из Газы уроженец Донбасса захотел получить гражданство России

    Кушанашвили назвал ошибку в поведении Диброва на фоне развода

    Российская тревел-блогерша назвала лучшие страны для одиноких путешественников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости