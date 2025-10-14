Оксана Самойлова показала фигуру после тренировки на фоне развода с Джиганом

Блогерша Оксана Самойлова на фоне развода с рэпером Джиганом поделилась видео после тренировки. Ролик опубликован в ее личном TikTok-аккаунте.

37-летняя инфлюэнсерша показала фигуру в спортивном топе и черных легинсах. На размещенных кадрах видно, что она снялась в ванной комнате, убрав волосы от лица.

«В любой непонятной ситуации — тренируйся», — подписала она публикацию, которая набрала тысячи просмотров.

О разладе в отношениях Самойловой и Джигана стало известно 9 октября. Уточнялось, что предпринимательница подала на развод в мировой суд 6 октября. Знаменитости женаты с 2012 года. За 13 лет брака у пары родилось четверо детей — дочери Ариела, Лея, Майя и сын Давид.