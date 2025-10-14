Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:17, 14 октября 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников назвал самую большую ошибку при приеме таблеток

Врач Мясников назвал большой ошибкой прием таблеток в неправильное время
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Maks Tarkivskyi / Shutterstock / Fotodom  

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал самую большую ошибку при приеме таблеток. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

«Самая большая ошибка — это принимать неправильные таблетки в неправильное время не в той дозе. Тут очень важно найти врача, который вам все это расскажет, который умеет не только прописывать таблетки, но и отменять их», — заявил доктор.

Мясников добавил, что грамотный специалист также не должен назначать сразу много лекарств, потому что это может быть опасно для жизни. «Когда я работал в Институте кардиологии, я делал обходы, смотрел назначения. У человека — 16 назначений, 16! Я открывал — 16 таблеток. Я давал их ординатору, говорил: "Так, разберись с лечением, потом придешь мне покажешь". Человек не может пить 16 таблеток, ну не может», — высказался он.

Ранее Мясников раскрыл самое опасное лекарство в России. Специалист рассказал, что в других странах этот препарат перестали назначать, если у пациента нет опасного для жизни сужения сосудов.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле оценили поручение Трампа Уиткоффу заняться Украиной после Газы

    Россия запустит проект по поиску внеземной жизни

    Запросившего ордер на «арест» Путина прокурора МУС отстранили

    В России отреагировали на контакты Белоруссии и США

    Правозащитники оценили возможный выход на свободу делавшего кукол из детей некрополиста

    Астрофизик оценил опасность выброса с Солнца одного из крупнейших за год протуберанца

    Шаляпин назвал певицу — эталон женской грации

    Зеленский высказался о создании военной администрации в Одессе

    Монеточка порассуждала о возвращении в Россию

    ФАС возбудила дело из-за звуковой рекламы в самолете «Победы»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости