Доктор Мясников назвал самую большую ошибку при приеме таблеток

Врач Мясников назвал большой ошибкой прием таблеток в неправильное время

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал самую большую ошибку при приеме таблеток. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

«Самая большая ошибка — это принимать неправильные таблетки в неправильное время не в той дозе. Тут очень важно найти врача, который вам все это расскажет, который умеет не только прописывать таблетки, но и отменять их», — заявил доктор.

Мясников добавил, что грамотный специалист также не должен назначать сразу много лекарств, потому что это может быть опасно для жизни. «Когда я работал в Институте кардиологии, я делал обходы, смотрел назначения. У человека — 16 назначений, 16! Я открывал — 16 таблеток. Я давал их ординатору, говорил: "Так, разберись с лечением, потом придешь мне покажешь". Человек не может пить 16 таблеток, ну не может», — высказался он.

Ранее Мясников раскрыл самое опасное лекарство в России. Специалист рассказал, что в других странах этот препарат перестали назначать, если у пациента нет опасного для жизни сужения сосудов.