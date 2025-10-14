Останки женщины идентифицировали через 21 год после обнаружения

В Нидерландах установили личность женщины, которую нашли на пляже в 2004 году

В Нидерландах спустя более чем два десятилетия удалось установить личность женщины, останки которой нашли на пляже. Об этом сообщает BBC News.

В 2004 году на побережье возле деревни Вассенар были обнаружены человеческие останки. Идентифицировать их не удавалось 21 год. Лишь теперь стало известно, что они принадлежали 35-летней гражданке Германии — Еве Марии Поммер. Расследование дела было возобновлено после того, как его включили в международную полицейскую операцию «Опознай меня», направленную на установление личностей неопознанных жертв преступлений.

«Благодаря настырности голландских и немецких детективов еще одна женщина получила имя», — заявил комиссар Национальной полиции Нидерландов Янни Кнол. Причины смерти Поммер, которую нашли в песчаных дюнах без видимых признаков насилия, остаются невыясненными.

В вещах женщины нашли ключи от квартиры в немецком городе Боттроп, который находится на границе с Нидерландами. Она была одета в клетчатые леггинсы и лаковые туфли — необычный наряд для прогулки по пляжу.

Операция «Опознай меня», запущенная в 2023 году, помогла установить личности уже четырех женщин, умерших при загадочных обстоятельствах в разных европейских странах.

Ранее в американском штате Индиана спустя 22 года удалось установить личность жертвы убийства. Ей оказалась 35-летняя Динна Смит из Индианаполиса, пропавшая без вести в 1999 году.