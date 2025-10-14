Мир
16:24, 14 октября 2025Мир

Парламент одной страны захотел отстранить президента

Парламент Мадагаскара проголосовал за отстранение президента Радзуэлины
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

Нижняя палата парламента Мадагаскара, Национальная ассамблея, проголосовала за отстранение от власти президента Андри Радзуэлины. Об этом сообщает ТАСС.

При этом сам Радзуэлина сегодня, 14 октября, сообщил, что распустил нижнюю палату парламента. «В соответствии со статьей 60 Конституции Национальную ассамблею распустили», — сказано в опубликованном приказе.

13 октября стало известно, что президент Мадагаскара Андри Радзуэлина покинул страну. Как пояснил политик, на такой шаг он пошел ради собственной безопасности.

Администрация президента Мадагаскара заявила 12 октября, что в стране происходит попытка незаконного и насильственного захвата власти. В опубликованном тексте отмечается, что президент решительно осуждает любые попытки дестабилизировать ситуацию в стране и призывает все политические и общественные силы объединиться в «защиту конституционного порядка и национального суверенитета».

