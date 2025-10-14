Парламент одной страны захотел отстранить президента

Парламент Мадагаскара проголосовал за отстранение президента Радзуэлины

Нижняя палата парламента Мадагаскара, Национальная ассамблея, проголосовала за отстранение от власти президента Андри Радзуэлины. Об этом сообщает ТАСС.

При этом сам Радзуэлина сегодня, 14 октября, сообщил, что распустил нижнюю палату парламента. «В соответствии со статьей 60 Конституции Национальную ассамблею распустили», — сказано в опубликованном приказе.

13 октября стало известно, что президент Мадагаскара Андри Радзуэлина покинул страну. Как пояснил политик, на такой шаг он пошел ради собственной безопасности.

Администрация президента Мадагаскара заявила 12 октября, что в стране происходит попытка незаконного и насильственного захвата власти. В опубликованном тексте отмечается, что президент решительно осуждает любые попытки дестабилизировать ситуацию в стране и призывает все политические и общественные силы объединиться в «защиту конституционного порядка и национального суверенитета».