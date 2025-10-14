Мир
23:30, 13 октября 2025Мир

Пашинян лично представился Трампу

Пашинян представился Трампу и выразил ему благодарность
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Египте подошел к американскому президенту Дональду Трампу и лично ему представился, хотя политики встречались в августе в Вашингтоне. На это обратило внимание РИА Новости.

Пашинян направился к Трампу после того, как лидер США провел пресс-конференцию. «Господин президент, я премьер-министр Армении... Спасибо вам, благослови вас Бог», — сказал премьер Армении.

Ранее сообщалось, что Трамп забыл о конфликте между Арменией и Азербайджаном, несмотря на собственные утверждения о своей решающей роли в урегулировании противостояния этих стран.

