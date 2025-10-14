Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:33, 14 октября 2025Забота о себе

Периодическая боль в глазу у 29-летней девушки оказалась симптомом редкого вида рака

Daily Mail: Боль в глазу у американки оказалась симптомом редкого вида меланомы
Наталья Обрядина1

Фото: megaflopp / Shutterstock / Fotodom

29-летняя жительница США Эллисон Дэшоу не придала значения сухости и периодической боли в глазу, а впоследствии узнала, что это были симптомы рака. Ее историю опубликовало издание Daily Mail.

Дэшоу рассказала, что довольно долго испытывала дискомфорт из-за сухости глаз, поэтому не обратила внимания, когда в 2022 году к ней прибавилась боль. Американка списала этот симптом на большую зрительную нагрузку из-за учебы, но все же записалась на прием к окулисту.

Во время осмотра врач заметил у нее скопление жидкости за сетчаткой левого глаза, поэтому направил ее к другому специалисту. После нескольких обследований и УЗИ медики диагностировали у девушки чрезвычайно редкий тип рака глаз — меланому хориоидеи. Ей назначили брахитерапию — вид лучевой терапии, при котором источник радиоактивного излучения вводится внутрь пораженного органа на семь дней, а затем извелекается.

Материалы по теме:
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет» Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
4 октября 2019
«У тебя вырастут волосы повсюду!» Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
«У тебя вырастут волосы повсюду!»Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
20 июля 2019

Примерно через шесть месяцев после окончания лечения онколог объявил Дэшоу, что опухоль в глазу исчезла. Однако в 2023 году у нее развилось осложнение — лучевая ретинопатия, из-за которой у нее медленно повреждаются кровеносные сосуды сетчатки. Чтобы остановить прогрессирование заболевания и сохранить зрение, девушка вынуждена каждые пять недель делать инъекции в глаз.

Ранее у британки Грейс Брэнд появилась язва во рту, которую она долго игнорировала. В результате ей диагностировали рак, из-за которого она лишилась половины языка.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ходорковского и его пособников обвинили в попытке захвата власти в России. Им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения

    Политолог высказался о мотивах Трампа в отношении Израиля

    В Кремле призвали дождаться встречи Трампа и Зеленского ради одного вопроса

    Десантники рассказали о защите БМД от дронов «дредами»

    В Кремле ответили на угрозу Макрона

    Бывшим руководителям WorldSkills Russia увеличили сумму хищений по гранту

    Состояние здоровья Киркорова взволновало поклонников

    Россиянин получил 15 лет колонии за банковские переводы

    Полковник Росгвардии попался на вымогательстве стройматериалов

    Периодическая боль в глазу у 29-летней девушки оказалась симптомом редкого вида рака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости