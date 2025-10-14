Периодическая боль в глазу у 29-летней девушки оказалась симптомом редкого вида рака

Daily Mail: Боль в глазу у американки оказалась симптомом редкого вида меланомы

29-летняя жительница США Эллисон Дэшоу не придала значения сухости и периодической боли в глазу, а впоследствии узнала, что это были симптомы рака. Ее историю опубликовало издание Daily Mail.

Дэшоу рассказала, что довольно долго испытывала дискомфорт из-за сухости глаз, поэтому не обратила внимания, когда в 2022 году к ней прибавилась боль. Американка списала этот симптом на большую зрительную нагрузку из-за учебы, но все же записалась на прием к окулисту.

Во время осмотра врач заметил у нее скопление жидкости за сетчаткой левого глаза, поэтому направил ее к другому специалисту. После нескольких обследований и УЗИ медики диагностировали у девушки чрезвычайно редкий тип рака глаз — меланому хориоидеи. Ей назначили брахитерапию — вид лучевой терапии, при котором источник радиоактивного излучения вводится внутрь пораженного органа на семь дней, а затем извелекается.

Примерно через шесть месяцев после окончания лечения онколог объявил Дэшоу, что опухоль в глазу исчезла. Однако в 2023 году у нее развилось осложнение — лучевая ретинопатия, из-за которой у нее медленно повреждаются кровеносные сосуды сетчатки. Чтобы остановить прогрессирование заболевания и сохранить зрение, девушка вынуждена каждые пять недель делать инъекции в глаз.

Ранее у британки Грейс Брэнд появилась язва во рту, которую она долго игнорировала. В результате ей диагностировали рак, из-за которого она лишилась половины языка.