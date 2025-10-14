Мир
Политолог высказался о мотивах Трампа в отношении Израиля

Политолог Ежов: Трамп устроил саммит в Египте для укрепления собственных позиций
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yoan Valat / Pool / Reuters

Президент США Дональд Трамп устроил мирный саммит в Египте для укрепления собственных позиций, чтобы легитимизировать свои внешнеполитические усилия. Об этом заявил доцент Финансового университета при Правительстве России, политолог Дмитрий Ежов, его цитирует телеканал «360».

По словам эксперта, помимо личных целей, Трамп также отобрал все «лавры» миротворца у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который вовсе не поехал в Шарм-эль-Шейх и фактически уклонился от мирного процесса.

«Этот мирный саммит в Египте делается не для Нетаньяху, а Трампом для Трампа», — заявил Ежов.

Он также напомнил о роли Израиля как инструмента американского влияния на Ближнем Востоке и предположил, что сделка могла иметь для Трампа финансовый характер. «Трамп многие темы воспринимает именно как сделки. Для него — это сделка. А там, где есть сделка, там есть и деньги, и инвестиции», — добавил политолог.

Ранее президент США рассказал о «непростых» отношениях с Нетаньяху и призвал того быть добрее.

