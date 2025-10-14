Популярная певица снялась без бюстгальтера и трусов для нового фото

Популярная немецкая певица Ким Петрас опубликовала откровенное фото

Популярная немецкая певица и автор песен Ким Петрас опубликовала новое откровенное фото. На соответствующий пост в X (ранее — Twitter) обратило внимание издание The Sun.

33-летняя поп-исполнительница снялась в ванной комнате. Она позировала перед камерой без бюстгальтера и трусов, прикрыв обнаженные части тела руками. При этом внешний вид знаменитости дополнили распущенные волосы и яркий макияж с акцентом на подведенные черной подводкой глаза.

«Мой друг, твоя влюбленность проходит, веди себя естественно», — подписала артистка снимок.

