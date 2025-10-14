Интернет и СМИ
06:06, 14 октября 2025

Популярный российский блогер получил иск на 11 миллионов рублей

Блогер Никита Ефремов получил иск на 11 миллионов рублей
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

К российскому блогеру Никите Ефремову (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) подали иск, согласно которому с него требуют взыскать свыше 11 миллионов рублей. Он уже зарегистрирован Арбитражным судом Москвы, сообщает РИА Новости.

Истец — компания «Джетленд», которая владеет инвестиционной платформой JetLend. Как следует из данных сайта, это «интернет-сервис для инвестирования в бизнес и финансирования организаций».

В суд иск поступил 9 октября. Его пока еще не приняли к рассмотрению. Основания исковых требований не уточняются.

Блогера обвиняют по статье 282.3 Уголовного кодекса РФ («Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования преступлений экстремистской направленности»). Ранее он частично признал вину.

