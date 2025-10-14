Бывший СССР
10:08, 14 октября 2025Бывший СССР

Появились кадры уничтожения HIMARS «Искандером»

Появились кадры уничтожения HIMARS ВСУ российским «Искандером»
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Оперативно-тактический ракетный комплекс российских войск «Искандер-М» уничтожил ракетную систему залпового огня Вооруженных сил Украины (ВСУ) HIMARS. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Северный Ветер».

«Ракетная установка противника обнаружена на маршруте при возвращении в ангар. После прибытия РСЗО ракетчики нанесли точный удар по месту ее хранения», — написали авторы канала.

Ранее появились кадры ночных ударов по Харькову. После российских атак корректирующими авиабомбами (КАБ) в городе возникли перебои с электроснабжением.

До этого появилось видео, на котором российские военнослужащие запечатлели «дорогу смерти» из бронетехники ВСУ вблизи Покровска.

